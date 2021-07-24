ضاحي خلفان يثير جدلا واسعا... هل ناقض رأيه السابق عن قطر وإيران

دبي - محمود عبدالرازق - وقال خلفان، في سلسلة تغريدات عبر صفحته الرسمية على "تويتر": "سياسة قطر تجاه إيران في ظل الأحداث الجارية وعدم تعليق الجزيرة على ما يحدث سياسة حكيمة... هذا هو المطلوب"، مضيفا أن "المواقف القطرية أثبتت أنها داعمة لاستقرار الخليج والوطن العربي".

وتساءل: "لماذا سياسة قطر في انتهاج مواقف تعاونية مع إيران صح؟"، "لماذا اتهام غيرها بالتعاون مع إيران غلط؟"، منتقدا ما وصفها "ازدواجية المعايير".

ثم أكد نائب رئيس شرطة دبي، أنه يؤيد "كل توجه يحقق الاستقرار في الخليج العربي مع إيران أو مع إسرائيل أو مع من يكون أنا معه... كل توجه يدعو إلى التسامح أنا معه... وغير ذلك لا".

ورأى مغردون أن خلفان قد غير رأيه الذي كان أعلنه في تغريدة أكد فيها أن دول الخليج من الممكن أن

دول الخليج العربي مش مع اسرائيل..لو مع الشيطان عليها ان تتحالف في سبيل التصدي للمشروع الفارسي في الوطن العربي..لأن ايران الملالي مشروع لخائن مزروع كحسن وعبد الملك وآخرين. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 22, 2020

قائلا: "دول الخليج العربي مش مع اسرائيل... لو مع الشيطان عليها ان تتحالف في سبيل التصدي للمشروع الفارسي في الوطن العربي... لأن إيران الملالي مشروع لخائن مزروع كحسن وعبد الملك وآخرين".

كما أكد وقتها، أن تهمة الإرهاب تجمع ما بين قطر وإيران، مضيفاً أنه "في الوقت الذي تعمل فيه المملكة العربية السعودية والإمارات على صناعة السمعة الطيبة، تصنع قطر السمعة السيئة"، على حد قوله.