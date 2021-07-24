فلسطين تتحدث عن تحول في الموقف الدولي تجاه قضيتها

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة "وفا" عن الوزارة بيانا قالت فيه إنه تم التعبير عنه مؤخرا عبر مواقف دولية صريحة ضد المستوطنات الإسرائيلية، والمواقف والتقارير العالمية التي تصف أن إسرائيل بأنها دولة فصل عنصري.

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وانتقدت الوزارة في الوقت ذاته، ما وصفته بـ"التقاعس الذي ما زال يسيطر على الموقف الدولي وهيئات الأمم المتحدة ومجالسها، خاصة مجلس الأمن الدولي، تجاه جرائم إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني".

وأعربت الخارجية الفلسطينية عن أملها في أن تبدأ المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاتها في الانتهاكات الإسرائيلية، بما يضع حدا للتعامل مع إسرائيل.

وشبهت الخارجية الفلسطينية إسرائيل وأذرعها المختلفة ومستوطنيها بـ"آلة نهب متخصصة للسطو بقوة السلاح على الأرض الفلسطينية، في توزيع واضح للأدوار بين المستوطنين وقوات الاحتلال التي تؤمن الحماية لهم لسرقة الأرض الفلسطينية"، على حد تعبير البيان.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أجرى خلال الأسبوعين الماضيين مناورات عسكرية مشتركة هي الأولى من نوعها.

وجاء في تقرير مطول لصحيفة "معاريف" العبرية، الخميس الماضي، أن سلاح الجو الإسرائيلي استضاف، لأول مرة في بلاده، مناورات عسكرية مشتركة لتشغيل طائرات دون طيار، بمشاركة أمريكا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وبريطانيا.