مقتل 3 أفراد من الشرطة العراقية بهجوم مسلح استهدف موقعا أمنيا في كركوك

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة "الأناضول"، عن مصدر لها في شرطة كركوك، قوله إن "مسلحين يرجح أنهم من تنظيم داعش، شنوا فجر اليوم هجوما مسلحا على تمركز أمني في ناحية الرشاد جنوب غربي كركوك".

© Photo / خلية الإعلام الأمني

ووفقا للمصدر، فإن "الهجوم أسفر عن مقتل 3 من قوات الشرطة الاتحادية، وإصابة آخر بجروح متوسطة".

يذكر أن السلطات الأمنية في العراق قد أعلنت، الأحد الماضي، عن تدمير 4 أوكار لتنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة كركوك.

وذكرت خلية الإعلام الأمني، أنه تم ضبط ملابس عسكرية وأواني طبخ ومواد لوجستية وطائرة مسيرة تابعة للعناصر "الإرهابية"، بالإضافة إلى 5 عبوات ناسفة محلية الصنع، و4 صواريخ قاذفة ضد الدروع.

وكان العراق قد أعلن، قبل نحو 4 سنوات، القضاء على تنظيم "داعش" بعد تقويض قدرات التنظيم الإرهابي الذي احتل في 2014 مناطق واسعة من سوريا والعراق.

وخلال السنوات الماضية، سعى التنظيم الإرهابي لإعادة تنظيم صفوفه وشن هجمات إرهابية، في محاولة لإثبات وجوده، قابلتها عمليات عسكرية عراقية لملاحقة عناصره.

وبين الحين والآخر، تنفذ القوات الأمنية العراقية عمليات عسكرية لملاحقة عناصر "داعش" في المناطق الحدودية والتضاريس الجغرافية التي يتخذها مقارا لمسلحيه.