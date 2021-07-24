شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الموريتانية: تطعيم 176 ألفا و900 شخص بلقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وزارة الصحة الموريتانية ، اليوم السبت، أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا بلغ 176 ألفا و 900 شخص ، منهم 180 شخصا تلقوا اللقاح خلال الـ 24 ساعة الماضية .

وأضافت الوزارة - فى بيان لها - أن الإقبال على مراكز التطعيم لا يزال دون المستوى .. مشيرة إلى تواصل الجهود للحصول على المزى من اللقاحات حتى يصل عدد الجرعات إلى مليونين و200 ألف ضمن خطة لتطعيم 63 % من السكان البالغ عددهم أكثر من 4 ملايين شخص.

يذكر أنه وفقا لآخر إحصائية لوزارة الصحة الموريتانية، فقد بلغ إجمالى حالات الإصابة فى موريتانيا 23378 ، والوفيات 520 حالة .