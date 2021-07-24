شكرا لقرائتكم خبر عن حكايتهم × صور.. لقطات توثق دعوات ضيوف بيت الله الحرام أثناء أداء الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الله تعالى "وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا"، وقال صلى الله عليه وسلم " ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء، وعملًا بالآية القرآنية وقول رسول الله، حرص الحجاج الذين أكرمهم الله – عز وجل - بحج البيت الحرام هذا العام، على اللجوء إلى الله بالدعاء بكثرة أثناء أداء فريضة الحج.



احد الاشخاص ذوى الاعاقة يدعو الله أثناء الحج



سيدات يتقربن إلى الله بالدعاء

وفى هذا الصدد، نشر الحساب الرسمى لشؤون المسجد الحرام، صورًا للحجاج وهم يقومون بالدعاء، أملًا فى استجابة الله - عز وجل - لدعواتهم ورجائهم، حيث تضرع هؤلاء الذين وفقوا للجمع ما بين شرف المكان والزمان فى مكة المكرمة حيث موسم الحج هذا العام 1442 هـ ، لله فى خشوع من أطهر بقاع الأرض.



حاج يدعو إلى الله من أمام الكعبة



حاج يدعو إلى الله من الحرم المكى

يأتى هذا فيما أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في السعودية، نجاح الخطة التشغيلية لموسم حج هذا العام، وأكدت الرئاسة انتهاء المرحلة الثالثة من تفويج حجاج بيت الله الحرام إلى الحرم المكي الشريف لأداء طواف الوداع، وتمام المناسك، وسط منظومة خدمية متكاملة ومراعية للمعايير الصحية العالمية كافة، وفقا لــ"سكاي نيوز" عربية.

ومن جانبه، أوضح المتحدث الرسمي للرئاسة، هاني حسني حيدر، أن الرئاسة نفذت بنجاح الخطة التشغيلية ومحاورها لموسم الحج، المتضمنة تسخير جميع الإمكانات البشرية والتقنية من أجل تنظيم تفويج آمن لحجاج بيت الله الحرام، وتوفير بيئة صحية وآمنة تلبي جميع المعايير الدولية في مكافحة العدوى، وتسخير الروبوتات والذكاء الاصطناعي في عمليات التطهير والتعقيم، وتوزيع مياه زمزم، وإجابة السائلين في المسائل الشرعية، مشيرا إلى أن "الرئاسة خلال الموسم الاستثنائي تعاضدت وتكاتفت مع الجهات المعنية كافة لتسهيل إجراءات ومناسك الحج لضيوف الرحمن، وتكثيف الإجراءات الاحترازية، مما حقق عدم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف الحجاج والعاملين".



شاب يتوجه إلى الله بالدعاء



الدعاء من أحد الحجاج



الدعاء لا يتوقف بين حجاج بيت الله الحرام



حاج يحرص على الدعاء فى مكة



الدعاء من الحرم المكى



دعوات حجاج بيت الله الحرام



دعوات ضيوف الرحمن