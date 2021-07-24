شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: طائرة مسيرة تستهدف قاعدة للتحالف الدولى فى كردستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن التحالف الدولى فى العراق ، اليوم السبت، استهداف طائرة مسيرة لقاعدته فى إقليم كردستان، وقال المتحدث الرسمى لقوات التحالف العقيد واين موروتو - فى بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - إن "طائرة مسيرة استهدفت قاعدة تستضيف قوات التحالف الدولى فى اقليم كردستان"، لافتا الى أن "الهجوم لم يوقع إصابات أو أضرار".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة وقوات التحالف يقظة وستحتفظان بالحق الطبيعى فى الدفاع عن النفس، وتتعرض مقار وقواعد عسكرية عراقية فيها قوات أمريكية وقوات تابعة للتحالف الدولى إلى استهداف مستمر، خاصة بغرب العراق، فى وقت تتفاوض فيه الحكومة العراقية مع نظيرتها الأمريكية بشأن جدولة انسحاب الجيش الأمريكى من البلاد.