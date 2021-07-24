شكرا لقرائتكم خبر عن "الدفاع الروسية": نخطط لتسليم سوريا 160 طنا من المساعدات الإنسانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن روسيا تخطط لتسليم أكثر من 160 طنا من المساعدات الإنسانية لسوريا، بالإضافة إلى توقيع 10 اتفاقيات بين هيئات البلدين خلال الأسبوع المقبل.

وذكرت الوزارة - فى بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) - "أنه خلال الفترة ما بين 24 و29 يوليو الجارى سيقوم وفد روسى يضم 230 شخصا بزيارة عمل إلى سوريا، وستوصل طائرات النقل التابعة للقوات الجوية الروسية أكثر من 160 طنا من المواد الغذائية والأدوات والمعدات والشحنات الأخرى إلى الأراضى السورية لتقديم المساعدات الإنسانية للسكان المحتاجين".

وأضاف أن عمليات تسليم الشحنات الإنسانية ستجرى فى 7 مدن سورية، وبضمن ذلك فى مخيمات اللاجئين والمؤسسات الطبية والتعليمية، بالإضافة إلى ذلك تخطط الهيئات الروسية والسورية لتوقيع 10 اتفاقيات ومذكرات فى مجالات المساعدة القانونية، وأمن الإنترنت، والاتحاد الجمركي، والتعاون التجارى الاقتصادي، والأنشطة التعليمية.

وأشار البيان إلى أنه ستجرى فى دمشق بعد غد جلسة مشتركة لمقرى التنسيق السورى والروسى حول إعادة اللاجئين إلى سوريا واستئناف الحياة السلمية.