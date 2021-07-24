فرنسا.. حادث مروري يجلب الفرح لسائقي الشاحنات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

تهافت سائقون على حمولة من كبسولات القهوة من ماركة "نسبريسو" سقطت من شاحنة تعرّضت لحادث مروري على طريق في شمال شرق فرنسا وحمّل البعض منهم علباً عدّة من هذه المنتجات، وفق ما كشف الدرك.



وقال الضابط في الشرطة المرورية في مدينة ريكسايم إيريك شوفالييه إن "شاحنة تفادت الاصطدام باثنتين أخريين أمامها لم تلاحظ وجودهما من قبل. لكنّ جانبها الأيمن تهشّم فسقطت منها كبسولات نسبريسو على امتداد 400 إلى 500 متر".

وأردف "راح الناس يجمعون الكبسولات، لكن الأمر لم يدم طويلا لأن الدرك وصل إلى الموقع. ونظرا للكلفة الباهظة لهذه الماركة، فهم قرّروا ألا يحرموا أنفسهم منها".

وقد أظهر تسجيل مصوّر نُشر على حساب "أنفو ترافيك ألزاس" في "تويتر" السائقين وقد توقّفوا على قارعة الطريق لجمع الكبسولات وقد عاد البعض منعهم متأبطا أكثر من علبة.

وبالرغم من تهوّر السائقين، لم تسجلّ أيّ إصابة ولم توقف الشرطة أحدا.