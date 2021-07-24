قيس سعيد: صحة المواطن ليست بضاعة تتقاذفها القوى السياسية

دبي - محمود عبدالرازق - وقال سعيد، أمس الجمعة، في اجتماع حول الوضع الصحي في البلاد، إن صحة المواطن "ليست بضاعة تتقاذفها قوى أو مجموعات ضغط".

وأكد الرئيس التونسي على ضرورة مراجعة ما تم فعله في الأشهر الماضية لمعرفة السبب وراء تردي الوضع الصحي.

وطلب سعيد مراجعة جملة من الاختيارات، بعد عدم قدرة البلاد على التصدي لفيروس كوونا وتفاقم الأوضاع.

وشكر الرئيس التونسي كل من ساهم في محاولة مكافحة تفشي الجائحة من طاقم طبي وشبه طبي عسكري ومدني والمجتمع المدني على جهودهم المضنية والمتواصلة.

يشار إلى أن تونس تعيش أوضاعا صعبة بسبب انتشار فيروس كورونا، مما رفع نسبة الوفيات، إضافة إلى عدم قدرة القطاع الصحي على مواجهة الزيادة المطردة في الإصابات.

وقد تلقت تونس، الفترة الماضية، مساعدات متنوعة، منها مساعدات عربية، من مصر والسعودية والمغرب والجزائر والكويت وقطر، ومنها أوروبية كفرنسا وبلجيكا وغيرها.