التحالف الدولي: هجوم بطائرة مسيرة يستهدف قاعدة عسكرية في كردستان العراق

دبي - محمود عبدالرازق - © AFP 2021 / Saul Loeb
وأوضح أن الهجوم لم يتسبب بأي أضرار بشرية أو مادية، مشيراً إلى أن قوات التحالف متأهبة دائمًا لأي طارئ.
وجاء القصف بالتزامن مع الجولة الرابعة من الحوار الاستراتيجي بين الحكومة العراقية وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي تركز على قضية الانسحاب الأمريكي العسكري من العراق.
وشدد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، مع بدء جولة الحوار الاستراتيجي الرابعة، أن بلاده تثمن الجهود التي تبذلها الحكومة الأمريكية لتأهيل وتدريب القوات الأمنية العراقية، موضحا أن القوات الأمنية العراقية لا تزال بحاجة إلى البرامج التي تقدمها الولايات المتحدة المتعلقة بالتدريب والتسليح والتجهيز وبناء القدرات.