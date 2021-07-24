التحالف الدولي: هجوم بطائرة مسيرة يستهدف قاعدة عسكرية في كردستان العراق

دبي - محمود عبدالرازق - © AFP 2021 / Saul Loeb

ونقلت وكالة فرانس 24 عن المتحدث باسم التحالف الدولي العقيد واين ماروتو، قوله إن "طائرة مسيرة استهدفت موقعاً تابعاً للتحالف الدولي في إقليم كردستان، في الساعة 1:30 فجر الجمعه".

وأوضح أن الهجوم لم يتسبب بأي أضرار بشرية أو مادية، مشيراً إلى أن قوات التحالف متأهبة دائمًا لأي طارئ.

وجاء القصف بالتزامن مع الجولة الرابعة من الحوار الاستراتيجي بين الحكومة العراقية وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي تركز على قضية الانسحاب الأمريكي العسكري من العراق.

وشدد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، مع بدء جولة الحوار الاستراتيجي الرابعة، أن بلاده تثمن الجهود التي تبذلها الحكومة الأمريكية لتأهيل وتدريب القوات الأمنية العراقية، موضحا أن القوات الأمنية العراقية لا تزال بحاجة إلى البرامج التي تقدمها الولايات المتحدة المتعلقة بالتدريب والتسليح والتجهيز وبناء القدرات.