عصائب أهل الحق تهاجم وزير خارجية العراق: تصريحاتك مؤسفة ومرفوضة

دبي - محمود عبدالرازق - ووصف الخزعلي التصريحات بـ"المؤسفة والمرفوضة"، معتبرا إياها بمثابة "تبرير لبقاء القوات الأمريكية"، حسب قوله.

كما لفت إلى أن "الوجود الأمريكي لا علاقة له بمصلحة العراق وإنما مرتبط بمصلحة الكيان الإسرائيلي".

​وكان فؤاد حسين أكد، أمس الجمعة، مع بدء جولة الحوار الاستراتيجي الرابعة مع الولايات المتحدة، أن بلاده تثمن الجهود التي تبذلها الحكومة الأمريكية لتأهيل وتدريب القوات الأمنية العراقية، موضحا أن القوات الأمنية العراقية لا تزال بحاجة إلى البرامج التي تقدمها الولايات المتحدة المتعلقة بالتدريب والتسليح والتجهيز وبناء القدرات.