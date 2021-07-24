شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسي: أكثر من مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا تصل قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس التونسى قيس سعيد، أن أكثر من مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا المستجد ستصل تونس قريباً وأن 5 ملايين تونسى سيتلقون التطعيم خلال أسابيع.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس التونسى لمناقشة الوضع الصحى فى البلاد، فى وقت تواجه فيه تونس موجة غير مسبوقة من انتشار الفيروس، حيث تم تسجيل أرقام قياسية لم تعرفها البلاد منذ بدء الجائحة فى مارس 2020.

وأضاف سعيّد "نجتمع اليوم للحديث عن جملة إجراءات تم اتخاذها، لكنها لم تحقق الهدف المنشود ضد جائحة كورونا"، مشيراً فى هذا الصدد إلى بذل رئاسة الجمهورية جهوداً عدة بالتنسيق مع عدد من رؤساء الدول ومسؤولى المنظمات الدولية، وتابع "لم ننجح فى معركتنا ضد كورونا ووصلنا إلى هذا الحدّ، لأن بعض الإجراءات لم تؤد إلى النتائج المرجوّة".

وفى هذا الصدد، ذكرت وزارة الصحة التونسية، فى بيان أصدرته اليوم السبت، أنه تم تسجيل 5624 إصابة جديدة بفيروس كورونا و317 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية .

كانت السلطات التونسية قد فرضت إغلاقا جزئيا فى العاصمة تونس اعتباراً من أول شهر يوليو الجارى منعت بموجبه كافة التجمعات فى وقت تسجل فيه البلاد أعداد وفيات قياسية جراء فيروس كورونا.