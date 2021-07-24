تحذير خطير لمن يستخدم تطبيق ماسنجر.. إليك التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

حذر خبراء متخصصون في مجال الأمن الإلكتروني من تطبيق المراسلة "ماسنجر" المملوك لشركة "فيسبوك"، وذلك بسبب فشل التطبيق في استخدام التشفير من طرف إلى طرف مثل "واتس آب".



وحسب صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية فإن عددا من الخبراء الأمنيين قد حذروا مستخدمي هواتف آيفون وأندرويد من استخدام تطبيق "مسنجر" ونصحوهم بحذفه فورا.

وتعرض تطبيق "ماسنجر" لانتقادات شديدة بسبب فشله في استخدام التشفير من طرف إلى طرف مثل "واتس آب" حيث أن وجوده بهذا الشكل يعرض خصوصية المستخدمين والمحتوى الذي يقومون بتداوله للخطر.

كما يرتبط التحديث المتأخر وعدم تشفير تطبيق "ماسنجر" بمخاوف قد تؤدى إلى استغلال الأطفال، حيث يعني عدم التشفير أن الرسائل يمكن أن يتم اختراقها ورؤيتها من الهاكرز.

وكتب خبير الأمن السيبراني زاك دوفمان في مجلة "فوربس" أنه "يجب على مستخدمي تطبيق "ماسنجر" الذين يقرأون هذا أن يحولوا محادثاتهم الشخصية إلى "واتس آب" أو "سيغنال" وعدم استخدام "ماسنجر" .

وبحسب روسيا اليوم يعتقد زاك أنه ليس من الضروري تشفير جميع منصات الدردشة على وسائل التواصل الاجتماعي، لكنه قال إن لديها بعض الإيجابيات، بما في ذلك حماية الأطفال، لكنه قال إنه يجب أن يكون لدى المستخدمين حق اختيار خدمات مشفرة من طرف إلى طرف.