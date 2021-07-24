أمطار غزيرة في الفلبين وإجلاء آلاف السكان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

نقلت السلطات الفلبينية آلافاً من سكان العاصمة مانيلا من مناطقهم المنخفضة، السبت، بعد أن أدت الأمطار الموسمية الغزيرة إلى غمر العاصمة والأقاليم المجاورة بالمياه بعد تفاقمها بسبب عاصفة مدارية.



وقالت الوكالة الوطنية لمكافحة الكوارث إنه تم نقل 14023 شخصاً معظمهم من ضاحية معرضة للفيضانات في مانيلا إلى مراكز إجلاء.

وقال المتحدث باسم الرئاسة هاري روك في بيان:"نطلب من سكان المناطق المتضررة البقاء في حالة تأهب ويقظة واتخاذ اجراءات احترازية والتعاون مع السلطات المحلية".

واجتاحت أجواء قاسية عدة مناطق من العالم في الأسابيع الأخيرة مما أدى إلى حدوث فيضانات في الصين والهند وأوروبا الغربية وموجات حر في أمريكا الشمالية مما أثار مخاوف جديدة بشأن تأثير تغير المناخ.

ويقول خبراء الأرصاد الجوية إن الفلبين التي تضم أكثر من 7600 جزيرة تشهد نحو 20 عاصفة مدارية سنوياً لكن المحيط الهادي الأكثر دفئاً سيجعل العواصف أقوى ويتسبب في هطول أمطار أكثر غزارة.