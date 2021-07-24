شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 744 إصابة جديدة بكورونا في لبنان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان الجمعة عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" إلى 553615 بعد تسجيل 744 إصابة جديدة خلال ال 24 ساعة الماضية.



وقالت الوزارة في بيان صحفي إنها سجلت حالة وفاة واحدة ليرتفع عدد الوفيات إلى 7890 .

وبدأت في 14 فبراير (شباط) الماضي حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في لبنان.

وبلغت نسبة الذين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح ( 16.2%) والذين تلقوا الجرعة الأولى ( 24.3%) من سكان لبنان حتى اليوم، والبالغ حوالي 4.8 مليون نسمة.