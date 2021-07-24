شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تقدم مساعدات إنسانية بقيمة 155 مليون دولار إلى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الولايات المتحدة تقديم ما يقرب من 155 مليون دولار كمساعدات إنسانية إضافية للعراق وكذلك اللاجئين العراقيين في المنطقة والمجتمعات التي تستضيفهم .

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان نشرته الخارجية: "يصل الدعم الإنساني الأمريكي للعراق إلى أكثر من 200 مليون دولار حتى الآن في السنة المالية 2021".

وأضاف بلينكن إلى المساعدات من شأنها توفير "المأوى المهم والرعاية الصحية الأساسية والمساعدة الغذائية الطارئة وخدمات الحماية، مثل الاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي وخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة في جميع أنحاء العراق". إلى جانب دعم العراقيين النازحين بسبب تنظيم داعش.

وأشار بلينكن إلى أن واشنطن قدمت أكثر من 3 مليارات دولار من المساعدات الإنسانية إلى العراق وللعراقيين في المنطقة منذ 2014.