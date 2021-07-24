شكرا لقرائتكم خبر عن أبوظبى تعلن حزمة إجراءات احترازية جديدة للوافدين إليها للحد من متحورات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت وزارة القوى العاملة تقريرًا من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية فى دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت.

وأوضحت الوزارة، فى بيان، أن مكتب التمثيل العمالى بأبوظبى كشف عن اعتماد لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا فى إمارة أبو ظبى إجراءات محدّثة لدخول الإمارة، فى إطار الجهود والتدابير الاحترازية للحد من انتشار متحورات فيروس (كوفيد-19) وضمان استمرارية الفحوصات.

وقالت الملحق العمالى حنان شاهين، رئيس مكتب التمثيل العمالى بأبوظبي: إن اللجنة اعتمدت السماح بدخول الإمارة خلال 48 ساعة من تلقى نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف /PCR/، وخلال 24 ساعة من تلقى نتيجة سلبية لفحص /DPI/، ويتعين على الأشخاص الذين دخلوا الإمارة بفحص /PCR/ إجراء فحص /PCR/ فى اليوم الرابع من الدخول فى حال الإقامة لمدة 4 أيام متتالية أو أكثر، بالإضافة إلى فحص /PCR/ فى اليوم الثامن من الدخول فى حال الإقامة لمدة 8 أيام متتالية أو أكثر.

كما تضمنت الإجراءات أن يتعين على الأشخاص الذين دخلوا الإمارة بفحص /DPI/ إجراء فحص /PCR/ فى اليوم الثالث من الدخول فى حال الإقامة لمدة 48 ساعة أو أكثر، بالإضافة إلى فحص /PCR/ فى الخليج 365 من الدخول فى حال الإقامة لمدة 7 أيام متتالية أو أكثر، وأكدت اللجنة أنه لا يمكن استخدام فحص /DPI/ لدخول أبوظبى لمرات متتالية، مشيرة إلى أن الإجراءات تطبق على جميع المواطنين والمقيمين المطعمين وغير المطعمين وسيتم فرض غرامات على من يتخلفون عن إجراء الفحوصات اللازمة.