شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأمريكي يؤكد دعمه لجهود العراق في مكافحة الفساد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن دعمه لجهود العراق في مكافحة الفساد والإصلاح الاقتصادي، وكذلك لإجراء الانتخابات في وقت لاحق من هذا العام.

جاء ذلك وفق ما نشرته وزارة الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، بعدما التقى وزيرها، أنتوني بلينكن، مع نظيره العراقي، فؤاد حسين، أمس الجمعة، في العاصمة الأمريكية واشنطن، والذي أكد خلال اجتماعه معه أن أمريكا لا تزال ملتزمة بمساعدة العراق في تحقيق مستقبل آمن ومستقر.