شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. استمرار هطول الأمطار بالسعودية وصحو إلى غائم بالإمارات وشديد الحرارة فى الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت توقعات مراكز الأرصاد الجوية في دول الخليج، بخصوص الطقس المتوقع اليوم حيث يستمر تساقط الأمطار في المملكة العربية السعودية، التي تشهد مناسك الحج للعام الهجري 1442.

السعودية:

توقع المركز الوطنى الأرصاد فى السعودية يستمر التوقع بهطول امطار رعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي الى جريان السيول على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة وتبقى الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات مكة المكرمة.

والاجزاء الجنوبية من منطقة الراض (وادي الدواسر) في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق الشرقية، الرياض تمتد الى منطقة نجران والاجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية كذلك على منطقتي مكة المكرمة والمدينة وطريق الساحل على طول البحر الأحمر.

الكويت:

وفى الكويت يكون الطقس اليوم السبت شديد الحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 10 - 42 كم/ساعة .

وفى المساء حار إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 - 30 كم/ساعة .

الإمارات:

توقع المركز الوطني للأرصاد فى الإمارات أن يكون الطقس اليوم السبت صحوا إلى غائم جزئياً ومغبرا أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية قد تكون ممطرة شرقاً وجنوباً بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة وتكون نشطة إلى قوية السرعة مع السحب، مثيرة للغبار والأتربة.

حركة الرياح: جنوبية غربية - شمالية شرقية / 15 – 25 تصل إلى 45 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفا .. ويحدث المد الأول عند 14:37 والمد الثاني عند 00:50 والجزر الأول عند الساعة 18:30 والجزر الثاني عند الساعة 08:21 .

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا .. ويحدث المد الأول عند 10:26 والمد الثاني عند الساعة 21:33 والجزر الاول عند الساعة 16:18 والجزر الثاني عند الساعة 04:17 .