جوجل يتيح تقنية جديدة لمستخدميه في عمليات البحث

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة جوجل، المملوكة لمجموعة ألفابت، اليوم، أنها ستعرض على مستخدمي محرك البحث لديها المزيد من المعلومات حول سبب العثور على النتائج التي تظهر لهم.



وقالت إن الباحثين عن استفسارات على غوغل سيصبح بمقدورهم الآن النقر للدخول في تفاصيل مثل مدى تطابق النتائج مع الكلمات المحددة المستخدمة في البحث، للحكم بشكل أفضل على ملاءمة المعلومات لموضوع البحث.

وتجري جوجل تغييرات لإتاحة قدر أكبر للاتساق في نتائج البحث التي يوفرها محركها.

وفي وقت سابق من هذا العام، قدمت جوجل خانات لإبلاغ المستخدمين بمصادر المعلومات التي يشاهدونها.

وبدأت كذلك في تحذير المستخدمين من أن موضوعاً ما يتطور بسرعة، وأن نتائج البحث فيه غير موثوقة.