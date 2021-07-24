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نمو قاعدة مستخدمي تطبيق "سناب شات" بشكل قويّ

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نمو قاعدة مستخدمي تطبيق "سناب شات" بشكل قويّ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 يوليه 2021

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قالت الشركة الأم لبرنامج سناب شات للتواصل الاجتماعي إن عدد المستخدمين النشطين يوميا للبرنامج زاد بنسبة 23% في الربع الثاني من العام، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى 293 مليون مستخدم.

 

ويشكل الإعلان أقوى أداء للبرنامج في أربع سنوات.

 

كما ارتفعت العائدات بنسبة 116% لتصل إلى 980 مليون دولار. ومع ذلك، شهد سناب خسارة بلغت حوالي 152 مليون دولار، على الرغم من خفضها بنسبة 53% عن الفترة نفسها قبل عام.

 

وفاقت الأرقام التوقعات بشكل واضح، وارتفع سعر السهم في البداية بأكثر من 13% بعد ساعات التداول.

 

وحقق السهم زيادة بلغت 27% حتى الآن، هذا العام.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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