موتورولا تكشف عن أقوى هواتفها 5G

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

كشفت موتورولا عن G100 الجديد الذي طورته ليحمل مواصفات تعتبر من بين الأفضل في أجهزتها المحمولة حتى الآن.



ويأتي الهاتف الجديد بهيكل مضاد للرطوبة والغبار، أبعاده (168/74/9.7) ملم، وزنه 207 غ.

أما الشاشة فمن نوع بمقاس 6.7 بوصة، دقة عرضها (2520/1080) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها 409 شمعة/م.بحسب روسيا اليوم.

ويعمل الجهاز بمعالج Qualcomm Snapdragon 870 5G ثماني النوى، ومعالج رسوميات Adreno 650، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت.

والكاميرا الأساسية فيه أتت ثلاثية العدسة بدقة (64+16+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية ثنائية العدسة بدقة (16+8) ميغابيكسل.

وزودته موتورولا بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ تايب سي، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 20 واطا.