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إيطاليا تمدد حالة الطوارئ المتعلقة بكورونا إلى نهاية العام

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

قررت السلطات الإيطالية تمديد حالة الطوارئ المتعلقة بجائحة إلى 31 ديسمبر، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الحكومية الإيطالية "أنسا" عن مصادر مطلعة.

 

وقالت وكالة "آكي" إن الحكومة أقرت أمس الخميس إلزامية إبراز الشهادة الصحية اعتبارا من 5 أغسطس القادم لدخول الباحات الداخلية للحانات والمقاهي والمطاعم، إضافة إلى الصالات ودور السينما والمسارح والمتاحف والملاعب والحفلات الموسيقية.

 

وخلافا لما تردد سابقا، يكفي تلقي جرعة واحدة (وليس جرعتين) من اللقاحات المضادة لكوفيد -19 أو شهادة فحص سلبي للفيروس في غضون الـ 48 ساعة الأخيرة للحصول على الشهادة الصحية.

 

وينبغي أن تدخل الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ بحلول 23 يوليو الجاري لتجنب تحول مقاطعات (من بينها لاتسيو وسردينيا وصقلية وفينيتو) إلى اللون الأصفر بناء على المعايير المعمول بها حاليا، والتي تصنف المناطق بهذا اللون عندما تتجاوز الإصابات بها 50 حالة لكل 100 ألف نسمة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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