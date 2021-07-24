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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خبير فرنسي: العودة للحياة الطبيعية بعد كوفيد19 قد تكون في 2023 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 يوليه 2021
متابعات_الخليج 365
قال رئيس المجلس العلمي الفرنسي جان فرانسوا ديلفريسي إن العودة إلى الحياة الطبيعية بعد تفشي فيروس كورونا قد لا تحدث حتى عام 2022 أو ربما حتى 2023.
وأضاف ديلفريسي، وهو مستشار للحكومة، لتلفزيون (بي.إف.إم) امس الجمعة أن الإصابات في فرنسا قد تصل إلى نحو 50 ألفا يوميا بحلول بداية أغسطس.
وكان ديلفريسي قال أمس الخميس إن الموجة الرابعة من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا ستصل إلى المستشفيات الفرنسية في النصف الثاني من أغسطس.