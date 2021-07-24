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خبير فرنسي: العودة للحياة الطبيعية بعد كوفيد19 قد تكون في 2023

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 24 يوليه 2021

متابعات_الخليج 365

قال رئيس المجلس العلمي الفرنسي جان فرانسوا ديلفريسي إن العودة إلى الحياة الطبيعية بعد تفشي فيروس قد لا تحدث حتى عام 2022 أو ربما حتى 2023.

 

وأضاف ديلفريسي، وهو مستشار للحكومة، لتلفزيون (بي.إف.إم) امس الجمعة أن الإصابات في فرنسا قد تصل إلى نحو 50 ألفا يوميا بحلول بداية أغسطس.

 

وكان ديلفريسي قال أمس الخميس إن الموجة الرابعة من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا ستصل إلى المستشفيات الفرنسية في النصف الثاني من أغسطس.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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