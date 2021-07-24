عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الكشف عن مواصفات هاتف Motorola Edge 20

السبت 24 يوليه 2021

الخليج 365

تعمل شركة ”موتورولا“ على إطلاق سلسلة ايدج 20 – Edge 20، التي تتضمن هواتف موتورولا ايدج 20 – Motorola Edge 20، وموتورولا ايدج 20 برو-Edge 20 Pro، وموتورولا ايدج 20 لايت -Edge 20 Lite، وفي حين تم تسريب مواصفات الهاتفين الأولين في وقت سابق من الشهر الجاري، ظلت النسخة العالمية من موتورولا ايدج 20 غامضة حتى اليوم.



ورصد موقع ”جي إس مارينا“ مواصفات هاتف موتورولا ايدج 20 في وقت سابق من هذا الشهر على منصة TENAA، والتي كشفت عن تصميمه ومواصفاته.

يأتي هاتف موتورولا ايدج 20 بشاشة مقاس 6.7 بوصة، محاطة بإطارات رفيعة على الجانب الأيسر والأيمن، والتي تشير التقارير إلى أنها قد تكون أكبر مما تبدو عليه في الصور.

وتتميز الشاشة بدقة عرض 2400 1080*بكسل، وجودة +FullHD، ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز، كما تحتوي على ثقب للكاميرا الأمامية.

وسيعمل هاتف موتورولا ايدج 20 بمعالج قوي ثماني النواة Snapdragon 778G SoC من كوالكوم، مدعوما بذاكرة وصول عشوائي (RAM) تبلغ 6 و8 غيغابايت، بالإضافة إلى ذاكرة تخزين داخلية تبلغ سعتها 128 و256 غيغابايت.

تبلغ أبعاد الهاتف 169 x 75.5 x 8.9، ويبلغ سُمكه 8.9 ملم، ويأتي مزودا ببطارية كبيرة سعتها 4000 مللي أمبير في الساعة.

وتأتي الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميغابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو، في حين يحتوي هاتف موتورولا ايدج 20 على كاميرا خلفية ثلاثية العدسة، بما في ذلك كاميرا رئيسية 108 ميغابكسل وكاميرتان أخريان 16 و8 ميغابكسل.

كما يحتوي موتورولا ايدج 20 على زر تحكم في مستوى الصوت وزر آخر للطاقة على الجانب الأيمن، ويعمل زر الطاقة أيضا كمستشعر بصمة الإصبع.

إلا أن هاتف موتورولا ايدج 20 لا يحتوي على مقبس سماعة، لذلك سيتعين على المستخدم الاعتماد على سماعات الأذن اللاسلكية في كثير من الأحيان، عن الحاجة لسماع الموسيقى دون إزعاج الآخرين.