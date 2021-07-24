أمريكا تمنح مساعدات إنسانية إلى العراق بقيمة 155 مليون دولار

دبي - محمود عبدالرازق - نقدم ما يقرب من 155 مليون دولار كمساعدات إنسانية إضافية لشعب العراق وكذلك اللاجئين العراقيين في المنطقة والمجتمعات التي تستضيفهم".

وتابع: "لا تزال أمريكا أكبر مانح منفرد للمساعدات الإنسانية في العراق وعلى مستوى العالم، بما يتماشى مع إستراتيجيتنا للأمن القومي".

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي، أتوني بلينكين في بيان صحفي: "يسر أمريكا أن تعلن عن تقديم ما يقرب من 155 مليون دولار كمساعدات إنسانية إضافية لشعب العراق وكذلك للاجئين العراقيين في المنطقة والمجتمعات السخية التي تستضيفهم".

© AFP 2021 / Saul Loeb

وقال البيان إن التمويل سيستخدم لتزويد العراقيين بالمأوى والرعاية الصحية الأساسية والمساعدات الغذائية الطارئة والمياه والصرف الصحي وخدمات النظافة.

كما لفت بيان الخارجية الأمريكية أن الدعم الإنساني الأمريكي للعراق يصل إلى أكثر من 200 مليون دولار حتى الآن في السنة المالية 2021، وأشار إلى أنه منذ السنة المالية 2014، قدمت أمريكا أكثر من 3 مليارات دولار من المساعدات الإنسانية في العراق وللعراقيين في المنطقة.

ويأتي إعلان وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة بعدما التقى وزيرها، أنتوني بلينكن، مع نظيره العراقي، فؤاد حسين، اليوم الجمعة، في العاصمة الأمريكية واشنطن، والذي أكد خلال اجتماعه معه أن أمريكا لا تزال ملتزمة بمساعدة العراق في تحقيق مستقبل آمن ومستقر.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، اليوم الجمعة، في بيان صحفي إن "وزير الخارجية أنتوني بلينكن التقى وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم على هامش الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق في العاصمة واشنطن".

وأضاف برايس أن بلينكن ووزير الخارجية العراقي استعرضا الحوار الاستراتيجي، وأكدا مجددا المبادئ التي اتفق عليها الجانبان في اتفاقية الإطار الاستراتيجي، فيما جدد بلينكن التأكيد على أن أمريكا لا تزال ملتزمة بمساعدة حكومة العراق على تحقيق مستقبل آمن ومستقر ومزدهر".

وقال برايس إن أنتوني بلينكن نقل دعمه لجهود العراق في مكافحة الفساد والإصلاح الاقتصادي.

من ناحية أخرى، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيستقبل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم الاثنين المقبل.