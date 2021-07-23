شكرا لقرائتكم خبر عن «الإخبارية»: وفاة شخصين وإصابة 5 آخرين إثر شجار استخدم فيه السلاح الناري بالخفجي والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
أفادت قناة الإخبارية، قبل قليل، بوقوع شجار استخدم فيه السلاح الناري، في محافظة الخفجي بين عدد من الأشخاص، مما أسفر عن وفاة شخصين.
وأوضح مراسل “الإخبارية”، أن المشاجرة أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين، فيما ألقت أجهزة الأمن القبض على المشتركين في الحادثة.
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