ماذا جرى في لقاء ملك الأردن مع رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي

دبي - محمود عبدالرازق - وأفاد الديوان الملكي الأردني في بيان له أن ولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، كان حاضرا اللقاء.

وأضاف البيان أن اللقاء بحث سبل تطوير الشراكة الاستراتيجية بين الأردن وأمريكا، خاصة في مجالي الدفاع والأمن.

كما تناول اللقاء الجهود الدولية في الحرب على الإرهاب ضمن نهج شمولي.

وشارك الحساب الرسمي للديوان الملكي الأردني صورة من لقاء العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، برئيس هيئة الأردان المشتركة للجيش الأمريكي.

​وعقد ملك الأردن عبد الله الثاني والرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الاثنين الماضي، لقاء قمة في البيت الأبيض في واشنطن، أكد الزعيمان خلاله متانة العلاقات بين الأردن والولايات المتحدة، وحرصهما على توطيدها في شتى الميادين.

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وتناولت القمة توسيع آفاق الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، إضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية، التي تصدرت أجندتها القضية الفلسطينية.

كما تناولت المباحثات التطورات في المنطقة، وخاصة الأوضاع في القدس، حيث أكد الملك عبد الله ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس، لا سيما في الحرم القدسي الشريف.

ويلعب الملك عبد الله دورا فريدا في الشرق الأوسط ويعتبره المسؤولون الأمريكيون زعيما معتدلا وعمليا يستطيع أن يلعب دور وساطة.

وهو أول زعيم من الشرق الأوسط يزور البيت الأبيض في وجود بايدن، وسوف يليه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الذي من المقرر أن يزور واشنطن يوم 26 يوليو/تموز الجاري.