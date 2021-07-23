مصر تعلن عن مكافآت سخية ورواتب شهرية للأبطال الأولمبيين

دبي - محمود عبدالرازق - تشارك مصر في المنافسات بأكبر بعثة في تاريخها، والتي تتشكل من 134 لاعبا ولاعبة في 24 رياضة مختلفة. حصدت مصر 29 ميدالية أولمبية على مدار 21 نسخة سابقة من الأولمبياد، حسبما ذكر موقع "يلا كورة" الرياضي المصري.

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وحددت الوزارة المكافآت بواقع مليون جنيه لكل رياضي يحصد ميدالية ذهبية، و750 ألف جنيه لمن يحصل على الميدالية الفضية، و500 ألف جنيه لمن يفوز بميدالية برونزية.

كما تقرر تخصيص راتب شهر لهؤلاء الأبطال الأولمبيين مدى الحياة، حيث يحصل الفائز بميدالية ذهبية على 3500 جنيه شهريا، و2500 جنيه لمن يحصد الفضية، و2000 جنيه لصاحب الميدالية البرونزية.

يشمل ذلك أيضا الأبطال البارالمبيين. ويمكن للفائر أن يجمع الرواتب الشهرية عن ميدالياته بحد أقصى 3 ميداليات، فيما يمكنه الفوز بالمكافآت المخصصة لكل ميدالية دون حد أقصى.

وأوضح الموقع أن الوزارة تنفق حاليا رواتب شهرية لأصحاب الميداليات بقيمة إجمالية 337 ألف جنيه، حيث يستفيد 14 بطلا وبطلة أولمبية، إلى جانب 94 بطلا وبطلة بارالمبية.