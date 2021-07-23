الداخلية التونسية تدعو المواطنين إلى التبليغ العاجل عن تكفيرية خطيرة

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الداخلية في بيان مقتضب إنها تدعو المواطنين إلى الإبلاغ بشكل عاجل عن إقبال بنت محمّد علي بن عبد الله عند رؤيتها أو الحصول على أي معلومات تخصها، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

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وأضافت أن الإبلاغ عن التكفيرية المذكورة يمكن أن يساعد في تجنب وقوع عمليات إرهابية.

وأوضحت أن "إقبال" قد تكون منتقبة، وأنه جار البحث عنها بسبب ثبوت تورطها في قضية إرهابية، دون مزيد من التفاصيل.

وكانت تونس قد شهدت منذ عام 2011، عمليات إرهابية تزايدت حدتها بين 2013 إلى 2015، أسفرت عن مقتل العشرات من رجال الأمن والجيش والسياح الأجانب، إلا أن الملاحقات الأمنية أسفرت عن تفكيك العديد من الشبكات الإرهابية في السنوات اللاحقة.

ومنذ عام 2016، فقدت الجماعات الإرهابية في تونس نحو ثلثي حجمها، وفق تقرير صدر الشهر الماضي عن مجموعة الأزمات الدولية.