شكرا لقرائتكم خبر عن 155 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى موريتانيا ولبنان ترصد حالة وفاة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الموريتانية أنها سجلت خلال الـ 24 ساعة الماضية 155 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و3 وفيات فيما تعافى 83 مصابا، وأن اجمالى إصابات فيروس كورونا المستجد فى موريتانيا بلغ 23 ألفا و223 مصابا منذ أول ظهور للفيروس فى البلاد العام الماضي.

فيما سجلت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث بلبنان 744 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فى إرتفاع كبير لم يسجله لبنان منذ أكثر من شهرين.

وذكرت الغرفة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء اللبناني- فى تقريرها، اليوم- أن الحالات المسجلة أمس بينها 720 حالة لمقيمين و24 لوافدين، ليرتفع إجمالى عدد الإصابات إلى 553 ألفا و615 حالة منذ ظهور الفيروس فى البلاد العام الماضي.

وأضافت أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة بالفيروس، ليرتفع إجمالى عدد الوفيات إلى 7 آلاف و890 حالة، مشيرة إلى أن عدد حالات الاستشفاء بلغ 175 حالة، ليرتفع إجمالى المتعافين إلى 535 ألفا و663 حالة.