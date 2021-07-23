شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تتيح فحص ما قبل الزواج بالمنشآت الصحية الخاصة.. إليك مراكز الفحص وأوقات العمل والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة الصحة عن إتاحة إمكانية إجراء فحص ما قبل الزواج في المنشآت الصحية بالقطاع الخاص.
وأوضحت الصحة أن يمكن إجراء الفحص دون موعد مسبق، وبسرعة وسهولة، كما يتم إرسال كافة بيانات شهادات الزواج إلى أنظمة وزارة العدل إلكترونيًّا.
وأشارت الوزارة إلى أنه يتم إصدار شهادة معتمدة من قبل وزارة الصحة تصلك فور صدور نتائج الفحص، كما يمكن للطرف الآخر إجراء الفحص في القطاع الحكومي أو الخاص.
ولمعرفة مراكز الفحص الطبي قبل الزواج في منشآت القطاع الخاص حسب المناطق وأوقات العمل اضغط على الرابط التالي :هنا.
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