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شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيهات متقدمة.. توقعات بأمطار غزيرة على مناطق مكة ونجران وجازان والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الجمعة، تنبيها متقدما، بشأن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة يشمل (الخرمة، المويه، تربة، رنية) ويستمر حتى الساعة 12:30 صباح يوم السبت.
كما نبه “الأرصاد” من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان تشمل مناطق (أبوعريش – احد – المسارحة – الدرب – بيش – جازان – فرسان) ويستمر حتى الساعات الأولى من صباح السبت.
وأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيها بشأن طقس نجران، حيث تسقط أمطار رعدية على مناطق (بدرالجنوب، ثار، شرورة، يدمة).
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