شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيهات متقدمة.. توقعات بأمطار غزيرة على مناطق مكة ونجران وجازان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الجمعة، تنبيها متقدما، بشأن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة يشمل (الخرمة، المويه، تربة، رنية) ويستمر حتى الساعة 12:30 صباح يوم السبت.

كما نبه “الأرصاد” من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان تشمل مناطق (أبوعريش – احد – المسارحة – الدرب – بيش – جازان – فرسان) ويستمر حتى الساعات الأولى من صباح السبت.

وأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيها بشأن طقس نجران، حيث تسقط أمطار رعدية على مناطق (بدرالجنوب، ثار، شرورة، يدمة).