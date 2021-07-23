وقفة تحذيرية لأهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت

دبي - محمود عبدالرازق - وجاءت وقفة الأهالي قبيل صدور قرار النيابة العامة التمييزية، يوم الاثنين المقبل 26 تموز/يوليو، بشأن إعطاء الإذن لملاحقة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في قضية انفجار مرفأ بيروت.

© Sputnik . ABDUL KADER ALBAY وقفة تحذيرية لأهالي ضحايا إنفجار مرفأ بيروت

ورفع الأهالي صور أبنائهم الضحايا، مطالبين برفع الحصانات عن أي مسؤول يتم استدعاؤه للتحقيق من قبل القاضي طارق بيطار.

وقال المتحدث باسم أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت إبراهيم حطيط لـ"سبوتنيك"، إن وقفت الأهالي اليوم هي خطوة استباقية قبل انتهاء المهلة المعطاة لإصدار إذن ملاحقة اللواء عباس إبراهيم والتي تنتهي يوم غد السبت".

© Sputnik . ABDUL KADER ALBAY وقفة تحذيرية لأهالي ضحايا إنفجار مرفأ بيروت

وتابع: "بما أنه يوم غد عطلة رسمية المهلة ستمتد ليوم الاثنين، نحن نشعر بالخوف من أن يقوم المدعي العام بإصدار قراره يوم الاثنين بالرفض، لذلك جئنا اليوم لنوصل له رسالة بسيطة وتصعيدية مفادها لا تجربوا اللعب معنا أو اللعب بدمائنا، نحن نعلم تاريخ المسؤولين الأسود وهذا ما يجعلنا غير مطمئنين".

وقال شقيق الضحية محمد نور دوغان: "في 5 آب دفن الشقيق الأكبر وهذا ما لم يتوقعه أن يحدث في حياته".

© Sputnik . ABDUL KADER ALBAY وقفة تحذيرية لأهالي ضحايا إنفجار مرفأ بيروت

وطالب دوغان "بحق أخيه عبر معرفة المسؤولين عن الانفجار، مشيرا إلى أن "المسؤول الأول هي الدولة برمّتها".

وتابع: "المطلوب أن يذهب الجميع إلى التحقيق ومن تثبت براءته فهو بريء ومن تثبت إدانته يجب أن يحاسب، خصوصا مع كمية الدماء التي سقطت خلال الانفجار".

© Sputnik . ABDUL KADER ALBAY وقفة تحذيرية لأهالي ضحايا إنفجار مرفأ بيروت

وأكد أن الأهالي "سيذهبون بالتحقيق إلى الآخر لتحصيل حقوق الشهداء".

وقطع الأهالي الطريق أمام قصر العدل، رافعين صور أبنائهم ويافطات تطالب بعدم تسييس التحقيق.

© Sputnik . ABDUL KADER ALBAY وقفة تحذيرية لأهالي ضحايا إنفجار مرفأ بيروت

وانتقل الأهالي من بعدها إلى أمام مدخل مجلس النواب في ساحة النجمة في بيروت استكمالا لوقفتهم.

وكان وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي قد رفض إعطاء الإذن لملاحقة اللواء عباس إبراهيم.