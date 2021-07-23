شكرا لقرائتكم خبر عن خفر السواحل التونسى ينقذ 8 مهاجرين غير شرعيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنقذت قوات خفر السواحل التونسية 8 مهاجرين غير شرعيين بالقرب من سواحل مدينة الهوارية شمال شرق تونس، بحسب وكالة الانباء السعودية.

وأوضح بيان لوزارة الداخلية التونسية اليوم، أن المهاجرين كانوا يعتزمون بلوغ السواحل الأوروبية قبل أن يتعطل مركبهم فى عرض البحر.

ومنذ ساعات، أنقذت قوات خفر السواحل التونسى اليوم 150 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة في سواحل مدينة جرجيس جنوب تونس، وأفاد بيان لوزارة الداخلية التونسية، أن المهاجرين كانوا يعتزمون بلوغ السواحل الأوروبية قبل أن يغرق قاربهم عرض البحر، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.