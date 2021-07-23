شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة جازان: ضبط 80 شخصاً في تجمّع مخالف لاحترازات كورونا والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي، بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة، ضبطت (80) شخصًا في إحدى القرى بمحافظة أحد المسارحة، في تجمّع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تسهم في الحد من تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد – 19).
وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقرّرة نظامًا بحق المسؤول وكل من حضر التجمّع محل المخالفة.
كانت هذه تفاصيل خبر شرطة جازان: ضبط 80 شخصاً في تجمّع مخالف لاحترازات كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.