شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. السيول القوية تجرف مركبة في وادي جازان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو لمركبة جرفتها السيول أثناء محاولة قائدها عبور وادي جازان.

وأظهر الفيديو السيارة وقد استقرت في وادي جازان بعد أن جُرفت من قوة السيل، وتمكنت فرق الدفاع المدني من إنقاذ قائد المركبة.

وشهدت منطقة جازان خلال الأيام الماضية أمطاراً بين الغزيرة وشديدة الغزارة على معظم محافظاتها، سالت على إثرها معظم أودية المنطقة.

من جانبها، دعت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها على “تويتر”، إلى الابتعاد عن المناطق المنخفضة وتجمعات المياه وبطون الأودية أثناء هطول الأمطار.

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً متقدماً بأمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان تشمل أبوعريش وأحد المسارحة والدرب وبيش وجازان وفرسان.

وتوقعت أن تكون التأثيرات المصاحبة نشاط في الرياح السطحية وتساقط للبَرَد وجريان للسيول .