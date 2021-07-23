شكرا لقرائتكم خبر عن هل دعاء الوالدين على الولد سبب في تعاسته بالدنيا؟.. الشيخ «الشثري» يجيب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشف عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد الشثري، عما إذا كان دعاء الوالدين على الولد سبباً في تعاسته في الدنيا.
وأوضح الشثري، في برنامج “فتاوى” على قناة السعودية، أنه جاء في الحديث أن النبي ﷺ قال لا تدعوا على أولادكم لعلكم تلقون باباً مفتوحاً أو باب إجابة.
وأضاف أن المرء عليه أن يجتنب الدعاء على أبنائه، وأن يركز في الدعاء لهم بما يعود عليهم بالنفع في دنياهم وفي آخرتهم.
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