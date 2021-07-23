شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن تسجل 331 إصابة جديدة بفيروس كورونا والجزائر ترصد 18 حالة وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت الأردن خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 331 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19 " ليرتفع العدد الإجمالى للإصابات إلى 763437 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة الأردنية فى بيان اليوم أن إجمالى عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 746015 حالة شفاء بعد تسجيل 406 حالات إضافية، كما سجلت 4 حالات وفاة لترتفع حالات الوفاة الى 9933 حالة.

فيما سجلت الجزائر، اليوم الجمعة، 1350 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وهى أعلى حصيلة إصابات يومية تسجلها البلاد منذ بداية انتشار الفيروس.

وأشارت بيانات وزارة الصحة إلى تسجيل 18 وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 159563، والوفيات إلى 4026.

وتماثل 812 شخصا للشفاء من المرض فى الـ24 ساعة الأخيرة، ليبلغ العدد الكلى للمتعافين 109349 حالة، وكانت وزارة الصحة أعلنت، أمس الخميس، عن تسجيل 1208 إصابات جديدة بالفيروس و14 وفاة خلال 24 ساعة.