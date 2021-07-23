الجيش اللبنانى يعلن اختراق طائرات استطلاع إسرائيلية أجواء البلاد 7 مرات خلال يوم

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قيادة الجيش اللبنانى تسجيل 7 خروقات جوية لطائرات استطلاع إسرائيلية أمس تخللها تنفيذ طيران دائري فوق عدد من المناطق بلبنان.

وأضافت قيادة الجيش في بيان لها اليوم /الجمعة/ أنها رصدت الخروقات على مرحلتين على مدار يوم أمس، مؤكدة أن طائرات الاستطلاع حلقت أعلى مناطق الجنوب والشمال وجبيل وفوق البحر غرب بيروت باتجاه الشمال وصولا حتى جبيل.



وأضافت أنه يتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل.