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الأرصاد المصرية تحذر من موجة طقس حار

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دبي - محمود عبدالرازق - وتوقع خبراء الهيئة أن يسود غدا السبت، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، بحسب موقع "بوابة أخبار اليوم".

© Sputnik . Mikhail Alaeddin

كما توقع خبراء هيئة الأرصاد أن يكون طقس السبت، مائلا للحرارة رطبا على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوبي البلاد.

ومن المتوقع أن يكون الطقس معتدلا ليلا رطبا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، فقد توقع الخبراء أن تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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