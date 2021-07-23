فؤاد حسين: "داعش" ما زال موجودا ونشطا في العراق

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف حسين في تصريحات أدلى بها من العاصمة الأمريكية واشنطن، نقلتها قناة "العربية" بأن عناصر "داعش" (محظور في روسيا) ما زالوا ناشطين في العراق، معتبرا أن تفجير مدينة الصدر (جنوب) دليل على ذلك.

واستهدف تفجير انتحاري تبناه التنظيم الإرهابي ليلة عيد الأضحى (19 يوليو/تموز) سوقا شعبية في مدينة الصدر خلف نحو 35 قتيلا و50 جريحا.

وقال حسين في تصريحاته إن بلاده بحاجة إلى "عمل دولي" لمواجهة "داعش"، مشددا على الحاجة لتبادل المعلومات مع التحالف الدولي من أجل الاستمرار في مواجهة التنظيم.

تصريحات وزير خارجية العراق جاءت بالتزامن مع بدء جولة الحوار الاستراتيجي الرابع مع الولايات المتحدة.

وأكد حسين في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) أن بلاده تثمن الجهود التي بذلتها واشنطن لتأهيل وتدريب القوات الأمنية العراقية وتقديم المشورة لها في المجال الاستخباري.

وقال إن القوات العراقية لا تزال بحاجة إلى البرامج الأمريكية المتعلقة بالتسليح والتدريب والتجهيز.

وشدد على التزام الحكومة العراقية "بحماية أفراد البعثات الدبلوماسية ومقراتها ومنشآتها وضمان أمن القواعد العسكرية العراقية التي تستضيف قوات التحالف الدولي".

وكان العراق قد أعلن هزيمة التنظيم الإرهابي، أواخر 2017، وذلك بعد نحو 3 سنوات من اجتياح مقاتليه مناطق شمالي وغربي البلاد.