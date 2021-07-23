شكرا لقرائتكم خبر عن «نائب وزير الحج»: موسم العمرة سيبدأ الأحد المقبل عبر تطبيق «اعتمرنا» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن الدكتور عبدالفتاح مشاط نائب وزير الحج والعمرة، إن موسم العمرة سيبدأ يوم الأحد المقبل الموافق 15 من شهر ذي الحجة الجاري، من خلال تطبيق اعتمرنا.

وأوضح مشاط، في اتصال هاتفي لقناة «الإخبارية»، وجود مبادرة بين وزارة الحج والعمرة والخطوط السعودية، لإطلاق حملة، يمكن من خلالها الحصول على التصاريح من خلال البوابة الإلكترونية لمنصة اعتمرنا والخطوط السعودية، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عنها في حينه.