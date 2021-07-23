«الجوازات» تحدد خدمات جواز السفر المتاحة عبر «الخليج 365»

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: حددت المديرية العامة للجوزات خدمات الجواز السعودي التي يمكن تنفيذها من قائمة «الخليج 365» المتاحة عبر منصة أبشر الإلكترونية. وأوضحت الجوازات السعودية عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، أن خدمات جواز السفر السعودي التي يمكن تنفيذها عبر «الخليج 365» هي إصدار وتجديد الجواز. وكذلك مشكلات إصدار وإلغاء تصاريح السفر، والإبلاغ عن فقدان أو تلف جواز السفر، وفقًا للجوازات السعودية.

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