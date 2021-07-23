شكرا لقرائتكم خبر عن مشهد نادر الحدوث.. السيول تقطع الطريق بين الأفلاج ووادي الدواسر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: وثق أحد المواطنين، مقطع فيديو لمشهد نادر الحدوث للسيول التي قطعت الطريق بين محافظتي الأفلاج ووادي الدواسر جنوب منطقة الرياض. وأظهر الفيديو كيف غمرت السيول الطريق وهو الأمر الذي أدى إلى قطع الطريق. وبين الفيديو توقف السيارات، حيث لم تتمكن من العبور بسبب السيول الكثيفة التي شكلت ما يشبه الشلال.

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