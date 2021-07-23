شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تكشف عن المدن المُسجلة لأعلى درجات حرارة اليوم والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشف المركز الوطني للأرصاد، عن المدن التي سجلت أعلى درجة حرارة اليوم الجمعة في المملكة، حيث تصدرت القائمة النعيرية بـ 5ْ0.5 درجة.
وقد جاءت القائمة كالتالي:
-النعيرية 5ْ0.5 (محطة أتوماتيكية)
-الدمام 4ْ8.4
-القيصومة 4ْ8
-الأحساء 4ْ7
-رفحاء 4ْ4
-المدينة_المنورة 4ْ3
وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاط للرياح السطحية على مناطق ( الرياض ، شروره ، نجران، مكة المكرمة ،المدينة المنورة ) فيما تهطل أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (نجران، جازان، عسير ،الباحة).
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