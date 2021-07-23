غارة جوية للجيش الصومالي وقوات "أفريكوم" تستهدف حركة الشباب وسط البلاد

دبي - محمود عبدالرازق - موسكو - سبوتنيك. ووفقا لبيان صدر عن وزارة الإعلام والثقافة والسياحة الصومالية: "اليوم حوالي الساعة 10:21 (التوقيت المحلي) شنت غارات جوية في منطقة قيعد التابعة لمديرية حررطيري بولاية غلمدغ، حركة الشباب الإرهابية؛ وسحقت الغارة الجوية الدقيقة عناصر حركة الشباب وأسلحتهم من دون وقوع أي ضحايا بين المدنيين".

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وأضاف البيان: "قوات "دنب" الخاصة والجيش الصومالي ستستكمل أعمالها لهزم حركة الشباب إلى أن تنعدم الحركة تماما".

ولم يذكر البيان الخسائر البشرية التي لحقت بحركة الشباب نتيجة العملية .

وتعتبر هذه الغارة، الثانية من نوعها للقوات الأمريكية منذ بداية ولاية الرئيس الأمريكي جو بايدن، حيث شنت قوات "دنب" الخاصة وقوات "أفريكوم" هجوما جويا، الثلاثاء الماضي، استهدف حركة الشباب في ولاية غلمدغ.

يشار إلى أن قوات "دنب" هي قوات خاصة في الجيش الصومالي تلقت تدريبات عسكرية مكثفة على يد القوات الأمريكية، وتساعد قوات "أفريكوم" الجيش الصومالي في القضاء على حركة الشباب في الصومال.