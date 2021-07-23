اليمن... 4 قتلى في اشتباكات بين قوات "الانتقالي الجنوبي" ومسلحي "أنصار الله"

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وقال مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك"، إن "مجموعة من أنصار الله نفذت محاولة تقدم انطلاقًا من منطقة آل برمان في مديرية الزَاهِر غرب البيضاء، باتجاه منطقة الهَضبة في مديرية الحَد شمال محافظة لحج، التي تتمركز فيها قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي".

وأضاف أن اشتباكات دارت بين الجانبين، أسفرت عن مقتل ثلاثة من "أنصار الله"، وجندي من "الحزام الأمني"، وإصابة آخر من ذات القوات، التي اغتنمت آلية للجماعة.

وأشار إلى إرسال جماعة "أنصار الله" تعزيزات إلى قواتها المتمركزة في مواقع محاذية لمحافظة لحج، بينها دبابتين وآليات عسكرية.

وتأتي محاولات "أنصار الله" بالتقدم باتجاه مناطق أقصى شمال محافظة لحج، التي تبعد عاصمتها، مدينة الحُوطة، عن العاصمة المؤقتة عدن، نحو 48 كيلو متراً؛ بعد سيطرتها على غالبية مديرية الزَاهِر غرب محافظة البيضاء.