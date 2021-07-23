شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب "القوات اللبنانية": لن نسمى أحدا فى الاستشارات النيابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أن الحزب لن يسمى أحدا فى الاستشارات النيابية الملزمة التى يدعو لها الرئيس عون قريبا، وقال جعجع: "إننا لن نسمى أحدا فى الاستشارات النيابية الملزمة". وقال: "لا حل فى الوقت الحاضر إلا بالذهاب لانتخابات نيابية مبكرة". وفق الوكالة الوطنية للإعلام.

واعتبر ان رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب "الذى يقول "تحملونى مسؤولية 30 عاما"، أحدث ضررا للبلاد أكثر من الضرر السابق خلال فترة توليه المسؤولية، وتعمق الأزمات يعود لـ"الضبابية" المسيطرة على حكومة تصريف الأعمال، وهذه جريمة".

ورأى جعجع ان "ما يحصل فى قضية انفجار المرفأ هو جريمة جديدة تضاف للجريمة الأساسية، الهدف منه التغطية على الجريمة. وان العريضة في البرلمان التى تطلب محاكمة بعض النواب بعد اتهامهم أمام مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء "أكبر عملية غش"، مشيرا إلى ان "المجلس الأعلى موجود قانونا في لبنان منذ ما يقارب الـ100 عام، لكن هل انعقد يوما؟".

وقال: "نسمع عن تهجمات على المحقق العدلى وهذا أمر مؤسف، وهناك محاولة مكشوفة لعرقلة التحقيق بدأت مع الأمين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصرالله وتستمر مع آخرين".

وأعلن جعجع أنه "في حال منعوا المحقق العدلي من الاستمرار بمهامه فورقة التحقيق الدولي في أيدينا، ونحن سنذهب إلى الآخر بهدف رفع الحصانات"، معربا عن اسفه "لغياب النواب الذين استقالوا عن حسن نية، إذ إننا بحاجة لكل صوت خصوصا في معركة رفع الحصانات".