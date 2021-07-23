شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات العراقية تضبط 37 إرهابيا و24 مخزنا للأسلحة و6 عبوات ناسفة خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمنى فى العراق ، اليوم الجمعة ، أن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تمكنت من تنفيذ 37 أمر قبض لمتهمين وفق المادة ١/٤ إرهاب وذلك خلال العمليات الأمنية التي شنت في الأسبوع الماضي في جميع عموم البلاد .
وقالت الخلية - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - "إن الوكالة تمكنت أيضا من ضبط 24 مخزنا للعتاد، و 6 عبوات ناسفة، و1142 عتاد مختلف ، بالإضافة إلى تدمير 6 مضافات ومقتل إرهابيين اثنين" ، مشيرة إلى ضبط 10 صهاريج لتهريب النفط وضبط سيارات تحمل 235 طنا مواد مهربة.