شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات العراقية تضبط 37 إرهابيا و24 مخزنا للأسلحة و6 عبوات ناسفة خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمنى فى العراق ، اليوم الجمعة ، أن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تمكنت من تنفيذ 37 أمر قبض لمتهمين وفق المادة ١/٤ إرهاب وذلك خلال العمليات الأمنية التي شنت في الأسبوع الماضي في جميع عموم البلاد .